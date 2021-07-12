Катунь24: Стали известны подробности смертельного ДТП в Барнауле

Авария случилась сегодня, 11 июля 2021 года.

Фото: Инцидент Барнаул

По словам подписчика «Инцидент Барнаул», трое молодых людей угнали автомобиль ВАЗ 2109. Автомобилем они управляли в состоянии алкогольного опьянения. В момент поездки по трассе в Михайловском районе, у автомобиля лопнуло колесо, после чего он перевернулся.

Одного из находящихся в машине придавило автомобилем, позже он умер в реанимации Михайловской ЦРБ. Два человека получили незначительные травмы.

Катунь24