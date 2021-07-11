ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Сергей Шубенков стал призером международного турнира — Мемориала Иштвана Дьюлаи

Горняк22
10 часов Ago

Барнаулец Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре.

Фото: Скриншот из видео ВФЛА / Легкая атлетика России

На Мемориале Иштвана Дьюлаи наш спортсмен в беге на 110 метров с барьерами показал результат 13,19 секунды. В Министерстве спорта Алтайского края отметили, что это лучший результат спортсмена в сезоне.

Первое место занял действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй (13,08). Вторым стал испанец Орландо Ортега (+0,07).

Катунь24

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