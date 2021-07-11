Катунь24: Сергей Шубенков стал призером международного турнира — Мемориала Иштвана Дьюлаи
Барнаулец Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре.
Фото: Скриншот из видео ВФЛА / Легкая атлетика России
На Мемориале Иштвана Дьюлаи наш спортсмен в беге на 110 метров с барьерами показал результат 13,19 секунды. В Министерстве спорта Алтайского края отметили, что это лучший результат спортсмена в сезоне.
Первое место занял действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй (13,08). Вторым стал испанец Орландо Ортега (+0,07).