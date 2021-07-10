Катунь24: Самсонов день: традиции и приметы на 10 июля

В народном календаре 10 июля – Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо. Православная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца. Святой родился в Риме, в богатой и знатной христианской семье. С юных лет он сострадал больным, и потому выбрал профессию врача. Он не только лечил людей, но и всячески им помогал. За самоотверженное служение ближнему и богоугодную жизнь Патриарх Константинопольский рукоположил его во священники.

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Сампсон исцелил серьезно заболевшего императора Юстиниана I. В награду император построил дом для странников и немощных, где святой служил до конца своих дней. Умер преподобный в 530 года в Константинополе, был похоронен в церкви святого мученика Мокия.

Традиции и обычаи

В самом разгаре сенокосная страда, поэтому в Самсонов день и стар и мал были на сенокосе. Крестьяне торопились управиться с сеном, потому что вдруг погода изменится, начнутся дожди и испортят не успевшее высохнуть сено, а то и вовсе его погубят. Важно, чтобы сено вобрало в себя достаточное количество солнца, тогда оно будет вкусное, ароматное и дольше сохранится.

Перед началом работы земледельцы обращались к святому покровителю дня с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было спокойно убрать и высушить травы.

В цвету трава – косить пора.

На траве роса – легче ходит коса.

На острую косу много сенокосу.

С косой в руках погоды не жди.

Не хвались травой – хвались сеном.

Не за горами и хлебная страда, потому не случайно к этим дням приурочена поговорка: «Ладь косы и серпы».

По иронии судьбы, святого Сампсона, покровителя этого дня, чьё имя переводится с еврейского как «солнечный», в народе прозвали «сеногноем». Примечали, что если на Самсона дождь, то лить он будет до самой осени.

К Самсонову дню приурочена интересная поговорка, напоминающая загадку:

На Самсона сено зелено – каша черная; сено черное – каша белая.

Смысл поговорки в следующем: при сухой погоде хорошо сохнет сено, сохраняя зеленый цвет, и родится гречиха, из которой получается темная, «черная» каша. При дождливой погоде сено гибнет, гниет, приобретает черный цвет, зато хорошо растет просо, из которого варят «белую» пшеничную кашу.

На Самсона на Руси почитали странников: их приглашали в дом, угощали, оставляли на ночлег. Богатые и зажиточные люди в этот день давали милостыню нищим. Верили, что чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года. В некоторых местах на Самсона к церкви приводили лошадей и кропили их святой водой. Верили, что такой обряд придаст животным сил и здоровья, защитит от дурного глаза.

Толкование снов

Сон с 9 на 10 июля может исполниться в течение 10 дней. Если этого не произошло, то не стоит ждать его осуществления. Сновидение, увиденное днем 10 июля, указывает на события, которые с вами произойдут в ближайшем будущем. Важно и то, что приснилось:

венок на голове – к сомнительной славе;

перебирать старые вещи – к нищете;

пустая бутылка – к попойке;

разглядывать вывески магазинов – к дорогой обновке;

увидеть в небе знаки – к неприятностям;

разговаривать с Богом – будьте осторожны;

слюни глотать – к потере веса;

в пустые комнаты заглядывать – к воровству;

измерять что-либо – к разочарованию.

Приметы и поверья

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета. Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно. Если конский щавель «плачет», т.е. на листьях появились липкие капельки, то будет дождь. Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки, то к вечеру пойдет дождь. Радуга поперек реки – к ясной погоде. Пчелы стали злые – к засухе. Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.

Люди, родившиеся 10 июля, хозяйственные и домовитые. В качестве талисмана им следует носить гранат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24