Катунь24: Сибиряк за рулём иномарки насмерть сбил маленького мальчика, мать которого шла рядом

Смертельное ДТП произошло вчера днём, 8 июля 2021 года, в новосибирском Академгородке.

Фото: Паблик «Академгородок сегодня Новосибирск»

56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 на пешеходном переходе наехал на 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Рядом с ребенком была его мама. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Полицейские на месте происшествия не нашли у водителя признаков опьянения.

На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД и следователи, сообщили в областном управлении МВД.

Катунь24