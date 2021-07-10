Катунь24: Сибиряк за рулём иномарки насмерть сбил маленького мальчика, мать которого шла рядом
Смертельное ДТП произошло вчера днём, 8 июля 2021 года, в новосибирском Академгородке.
Фото: Паблик «Академгородок сегодня Новосибирск»
56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 на пешеходном переходе наехал на 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Рядом с ребенком была его мама. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Полицейские на месте происшествия не нашли у водителя признаков опьянения.
На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД и следователи, сообщили в областном управлении МВД.