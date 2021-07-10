Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 10-11 июля 2021 года в регионе возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +24…+29.

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В Алтайском крае 10 июля столбики термометров покажут +24…+29 гр. Местами по югу небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +26…+28 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

11 июля в регионе также возможны кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, град. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с. Температура воздуха составит +24…+29 гр.

В краевой столице температура +26…+28 гр. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Осадков не ожидается.

Катунь24