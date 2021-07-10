Катунь24: Санаторий «Химик» в Яровом предлагает комплекс процедур реабилитации для тех, кто перенёс коронавирус

В большинстве случаев после основного базового курса лечения COVID-19 пациентам требуется длительная реабилитация. Особенно это актуально для тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Санаторий «Химик» в Яровом предлагает комплекс процедур реабилитации для тех, кто перенёс коронавирус

Появляется одышка, затруднение дыхания, труднее переносить физические нагрузки. Восстановить здоровье и призван специальный курс санатория «Химик».

«С помощью грязевых процедур, электрогрязи, физиотерапевтических процедур, массажа, водных процедур, соляной пещеры и ингаляционных методик. Плюс методика, направленная на освоение дыхательной гимнастики. Весь курс у нас продолжается до 14 дней, возможна и пролонгация его», – рассказал главный врач санатория «Химик» Вадим Стожаров.

Также медики дают рекомендации для домашних занятий, чтобы закрепить положительный оздоравливающий эффект. Одна из процедур для клиентов санатория – парение в кедровой фитобочке. Для пациентов показаны и водные процедуры, например, гидромассажные ванны.

Важный элемент программы восстановления – ингаляции и спелеотерапия. В кабинете создан микроклимат соляной пещеры. Это успокаивает нервную систему и благотворно действует на верхние дыхательные пути. Используют в качестве профилактического и укрепляющего средства и традиционный кислородный коктейль. В совокупности эти процедуры должны помочь восстановлению функций дыхательной и других систем организма после перенесённого коронавируса. Медики отмечают, что отзывы от отдыхающих строго положительные, положительный эффект отмечают почти все.

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