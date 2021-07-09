Катунь24: Соцсети: в Алтайском крае медики стерилизовали пациентку во время родов без её согласия

По информации Telegram-канала Baza, женщина не давала согласия на эту манипуляцию.

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В ноябре 2019 года пациентке Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства сделали кесарево сечение во время родов. После операции у неё начали гноиться швы, но, как уточняет пострадавшая, зашивавший разрез хирург отказался их снимать и рекомендовал заняться лечением.

Когда состояние женщины ухудшилось, она обратилась в платную клинику. Там ей сообщили, что осложнения возникли из-за некачественно оказанной услуги.

Пациентка обратилась в полицию, но не смогла добиться возбуждения уголовного дела. После чего она подала иск в суд против клинического центра на 3 млн рублей. Во время заседания врачи сообщили, что сделали не только кесарево сечение, но и стерилизацию. Медики уточнили, что якобы предупреждали пациентку, что мера может понадобиться, если возникнет риск для её жизни. Однако пострадавшая сообщает, что перед операцией подписала отказ от стерилизации. Кроме того, эта манипуляция не была указана при выписке. При этом в ходе расследования дела выяснилось, что рисков для жизни во время кесарева сечения не было.

Суд по делу продолжается. Уже известно, что пострадавшая может забеременеть только с помощью процедуры ЭКО, уточняет источник.

Катунь24