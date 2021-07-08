Катунь24: Синоптики: столбики термометров в Алтайском крае покажут +8 градусов
Похолодает в регионе завтра ночью, 8 июля 2021 года.
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По данным Алтайского ЦГМС, ночью местами в предгорьях кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 гр.
Днем в крае преимущественно без осадков. Утром также возможен туман. Температура +21…+26 гр. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.