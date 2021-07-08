Катунь24: Специалист рассказал, что делать тем, кто заболел после первой вакцины от коронавируса

Такому человеку второй компонент вакцины вводить не стоит.

Фото: pixabay.com

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что, если человек заболел коронавирусной инфекцией, вместо второй вакцины этому человеку стоит ревакцинироваться спустя полгода. Данный случай должен быть официально подтвержден.

Если после первой дозы вакцины человек заболел ОРВИ, то ему следует подождать выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить курс вакцинации, уточняет ТАСС.

«Весь мир допускает разрыв между введением вакцины до шести недель», — заключил Александр Горелов.

Катунь24