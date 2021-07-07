Катунь24: Спасительная прохлада: изнурённые жарой барнаульцы дождались дождя
Череда жарких, засушливых дней прервалась сегодня, 6 июля 2021 года.
Фото: Катунь 24
По прогнозу регионального Гидрометцентра, уже с завтрашнего дня в регионе ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Столбики термометров покажут +32…+34 градуса.
Вместе с мелким дождем сегодня в Барнауле также прогремел гром, вдалеке за городом сверкали молнии. Кроме того, как сообщили очевидцы, в центре города поднялась пыльная буря.
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