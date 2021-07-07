Катунь24: Средний размер пенсии в России увеличится до 20 тысяч рублей

К 2024 году её сумма может достигнуть 20 338 рублей, уточняет РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России.

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Согласно бюджету фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, ежегодная индексация пенсий будет проводиться с 1 января.

Планируется, что в 2022 году размер индексации составит 5,9 %, в 2023 году — 5,6 %, в 2024 году — 5,5 %. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров уже в 2022 году составит 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, а в 2024 году — 20 388 рублей. Страховые пенсии в России к 2022 году начислят 39,57 миллиона человек, в 2023 году — 38,93 миллиона человек, в 2024-м — 38,86 миллиона человек.

При этом корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

Катунь24