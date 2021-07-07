Катунь24: Стали известны регионы, чьи жители получают самый большой доход

Рейтинг по доходам населения составили аналитики РИА Новости.

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Как отметили эксперты, реальные денежные доходы россиян в 2020 году сократились на 3,5 процента из-за общего кризиса, вызванного коронавирусом. При этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего семей с детьми, таким образом, поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики.

Рейтинг составили на основе отношения медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации. Данные собрали за 12 месяцев, с 1 апреля 2020 по 1 апреля 2021 года. Кроме того, учитывались дополнительные показатели: доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).

В тройку самых благополучных в материальном отношении регионов России по итогам 2020 года вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва. В тройку самых неблагополучных — Республика Ингушетия, Республика Алтай и Тыва. Алтайский край занял 70 место; за чертой бедности в регионе, по актуальным данным исследования, проживают 17,5 % жителей.

Катунь24