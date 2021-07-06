Катунь24: Спуск в шахты, сплав по Чарышу и путь к роднику: как в Краснощёковском районе развивают местный туризм

В 19 веке в эти края пришли русские горные инженеры. Страна тогда нуждалась в новых месторождениях металлов. Их и нашли на Алтае специалисты промышленной империи династии Демидовых. Неподалёку от базы отдыха находится гора, насквозь пронизанная шахтой. Александр согласился показать нам вход в штольню. Внутрь штольни на свой страх и риск отправились наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Спуск в шахты, сплав по Чарышу и путь к роднику: как в Краснощёковском районе развивают местный туризм

Это не просто горная пещера, а часть горнорудной истории Алтая: штольня, которая ведёт к демидовской шахте, откуда в первой половине 19 века добывали свинец, медь и даже серебро. Стоит преодолеть первоначальный приступ клаустрофобии, и путешественник окажется в длинном просторном коридоре, выдолбленном когда-то с применением простейших инструментов прямо в горной породе.

На стенах тоннеля видны следы сверления, именно так, шаг за шагом в старину шахтёры продвигались внутрь горы. Вход в штольню очень узкий, внутри можно ходить в полный рост, что неудивительно. Ведь в 19 веке породу, полезные ископаемые отсюда вывозили на гужевом транспорте. Здесь могла пройти лошадь, запряжённая в телегу. Штольню построили, когда шахта сверху горы достигла глубины 80 метров. Вынимать породу наверх было нецелесообразно, поэтому её стали вывозить по горизонтальному тоннелю.

Шахту открыли в 1821 году, а завершили работы здесь уже спустя 20 лет. За минувшие почти 2 столетия в штольне местами образовались каменные завалы. Местные жители говорят, что часть породы обрушилась во время землетрясения 2003 года. И это неудивительно, деревянных опор внутри коридоров штольни почти не осталось.

Следующий пункт программы – сплав по реке Чарыш. Но не забавы ради: эту путь к горному роднику. Ветровая эрозия и потоки воды приводят к образованию многочисленных карстовых пещер, которыми буквально испещрены местные скалы. Например, глубина пещеры на вершине этой горы превышает 30 метров. Добраться до родника не так просто, а в высокой траве по берегам реки стоит остерегаться змей. По поверьям местных жителей, родниковая вода придаёт силы и дарит заряд бодрости. Родник не замерзает и зимой благодаря температуре внутри горы, поэтому зимой сюда ходят за водой по льду Чарыша.

Покорили мы и другие горы, хотч это было нелегко. Проработанных туристских маршрутов в этих местах не так много. Но в этом и прелесть Чинетинского заказника. Здесь почти не тронутая человеком природа, в лесах и горной местности легко можно встретить диких зверей, поэтому есть направления, куда без сопровождения вооружённого егеря лучше не ходить. И всё же это гораздо более ценный опыт для любителя приключений, чем в тысячный раз пройти по исхоженному маршруту или вовсе не выходить из отеля. Если вы любите путешествовать, не боитесь лёгкого экстрима и хотите получить удовольствие от пребывания в по-настоящему дикой природе, Краснощёковский район и эта прекрасная долина ждут вас.

Катунь24