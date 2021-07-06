Катунь24: Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, уже завтра, 6 июля 2021 года, в регионе возможны сильные дожди и грозы, в некоторых районах ожидается град.

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В Алтайском крае 6 июля столбики термометров покажут +31…+36 гр. Местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу сильные дожди, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе местами шквалы 17-22 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +32…+34 гр. Дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, 8-13 м/с.

7 июля в регионе также ожидаются дожди, грозы, местами по востоку сильные дожди, град. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с. Температура воздуха составит +22…+27 гр.

В краевой столице температура +22…+24 гр. Дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, 8-13 м/с.

8 июля в крае преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +22…+27 гр.

В Барнауле также осадков не ожидается. Ветер северный, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут +22…+24 гр.

Катунь24