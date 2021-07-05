Катунь24: Специалист рассказал, как выяснить, можно ли доверять врачу

В разговоре с агентством «Прайм» председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала, как узнать врача, которому не стоит доверять.

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В первую очередь, считает Гриценко, перед тем, как идти к врачу частной клиники, нужно обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, и указаны ли в ней те услуги, которые вы хотите получить.

Специалист утверждает, что потенциальный клиент вправе затребовать документы, подтверждающие уровень образования и квалификации врача.

Также, по словам Гриценко, стоит обратить внимание на внешний вид врача: грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что врач плохо относится к самому себе и вряд ли будет хорошо и достаточно внимательно относиться к пациенту. Ещё одним сигналом для недоверия можно считать, если врач на приёме не слушает вас, перебивает и назначает обследование без комплексного лечения, а также не обсуждает с вами подробности лечения.

Катунь24