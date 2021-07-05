Катунь24: Сомнолог рассказала, как спать в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала, как спать в жару без кондиционера.

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«Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер – оптимальный вариант в данном случае», – рассказала врач.

Если нет кондиционера, то следует раскрыть окна. В комнате, где человек планирует спать, необходимо закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось, отмечает специалист.

Алена Максимова также посоветовала спать в жару без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. В слишком теплую погоду не рекомендуется накрываться синтетическими покрывалами, так как из-за них хуже дышит кожа.

Катунь24