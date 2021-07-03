Катунь24: Спасатели обнаружили труп 21-летнего сибиряка в запертой квартире
Мертвого парня нашли ночью в пятницу, 2 июля 2021 года, в Новосибирске.
Фото: pixabay.com
Парень длительное время не выходил на связь со своими родными и не открывал дверь. Они обратились к спасателям.
Специалисты выломали входную дверь и нашли в комнате тело парня без признаков жизни. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Что стало причиной смерти молодого человека, пока неизвестно. На месте работает полиция.