Катунь24: Спасатели обнаружили труп 21-летнего сибиряка в запертой квартире

Мертвого парня нашли ночью в пятницу, 2 июля 2021 года, в Новосибирске.

Фото: pixabay.com

Парень длительное время не выходил на связь со своими родными и не открывал дверь. Они обратились к спасателям.

Специалисты выломали входную дверь и нашли в комнате тело парня без признаков жизни. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Что стало причиной смерти молодого человека, пока неизвестно. На месте работает полиция.

Катунь24