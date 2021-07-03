ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Спасатели обнаружили труп 21-летнего сибиряка в запертой квартире

Горняк22
18 часов Ago

Мертвого парня нашли ночью в пятницу, 2 июля 2021 года, в Новосибирске.

Фото: pixabay.com

Парень длительное время не выходил на связь со своими родными и не открывал дверь. Они обратились к спасателям.

Специалисты выломали входную дверь и нашли в комнате тело парня без признаков жизни. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Что стало причиной смерти молодого человека, пока неизвестно. На месте работает полиция.

Катунь24

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