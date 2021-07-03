Катунь24: Специалист объяснил, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

Как объяснил эксперт, намокание места инъекции может привести к воспалению.



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Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

«В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление», — объяснил специалист.

По инструкции в течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, избегать чрезмерных физических нагрузок и не принимать алкоголь. При покраснении, болезни и отёчности места укола стоит начать принимать антигистаминные средства.

Катунь24