Катунь24: Сотрудники телеканала «Катунь 24» вакцинировались от коронавируса. Рассказываем, как это было

Мобильный пункт 11-й поликлиники специально приехал к издательскому дому «Регион».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сотрудники телеканала «Катунь 24» вакцинировались от коронавируса. Рассказываем, как это было

О вакцинации мы привыкли говорить в новостях, но сегодня сотрудники телеканала прошли весь процесс сами. Слишком серьёзная ситуация с третьей волной коронавируса.

«Я ответственный человек. Я забочусь о своём здоровье и о своих престарелых родителях. Ну, я за прививку. Я за безопасность, поэтому у меня не было никаких раздумий на этот счёт», — поделилась Елена Михалева, специалист по кадрам ИД «Регион».

Чтобы сделать прививку, нужно заполнить документы о состоянии здоровья и подписать заявление о согласии на вакцинацию. Это обязательная процедура для каждого пациента. После проверки документов начинается осмотр: сначала врач измеряет давление и количество кислорода в крови и только потом дает окончательное решение, можно ли ставить прививку или нет.

Перед уколом предупреждают, в течение трёх дней не посещать сауну или баню, не употреблять алкоголь и просят избегать чрезмерных физических нагрузок.

Некоторые сотрудники телеканала вакцинировались ранее и сейчас делятся с коллегами советами, как лучше перенести побочные эффекты. После прививки работники редакции чувствуют себя хорошо, но признаются, слегка болит место укола.

Катунь24