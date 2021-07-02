Катунь24: С 1 июля все пенсии и пособия переведут на карту «Мир»: что делать, если у вас ее нет

С 1 июля 2021 года в России изменился порядок зачисления пенсий и социальных выплат. Какие выплаты будут переводить только на эту карту и что будет, если карту вовремя не оформить? Читайте в нашем материале.

Фото: Катунь 24

Банки с 1 июля будут обязаны переводить социальные выплаты и пенсию только на карты, выпущенные на базе российской ПС «Мир», либо счета или вклады, по которым предусмотрено пополнение и снятие.

В соответствии с федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» на карты других платежных систем, например, Visa, MasterCard, Maestro, American Express и других, эти выплаты зачисляться не будут.

Какие выплаты будут переводить только на карту «Мир»?

все виды пенсий,

все ежемесячные выплаты из средств материнского капитала,

пособия по беременности и родам,

пособия в связи с уходом за ребенком,

пособия по временной нетрудоспособности,

пособие по временной нетрудоспособности пострадавшим от радиационных катастроф,

пособие по безработице,

иные социальные выплаты.

Для зачисления зарплаты карта «Мир» будет обязательна только в тех организациях, которые относятся к учреждениям государственного сектора.

Чтобы оформить карту «Мир», нужно:

Обратиться в банк, через который идут выплаты. Открыть счет с привязкой к нему карты национальной платежной системы «Мир» либо привязать к уже существующему банковскому счету карту «Мир». Реквизиты карты необходимо отправить в ПФР, ФСС, Фонд занятости, Центр социальной поддержки населения или другой орган, осуществляющий выплаты, либо лично, либо в электронном виде: через «Госуслуги», в личном кабинете на сайте ПФР, ФСС, «Работа в России» и т.д.

Если же россиянин не успел к этому времени оформить карту «Мир», то деньги не пропадут — банк автоматически откроет счет, снять деньги с которого можно будет либо в кассе, либо перевести их через систему «Онлайн Банк» на действующую карту. В случаях, если банк автоматически не откроет вам текущий счет, то он должен будет в течение 10 рабочих дней уведомить клиента о необходимости явиться за выплатой. Если гражданин за это время не обратится за выплатой, то на 11-й рабочий день банк вернет выплаты обратно. В таком случае гражданину придется обращаться в орган, осуществляющий выплаты.

Пока гражданин не оформит карту «Мир», он не будет получать пособие или пенсию. После оформления карты все причитающиеся ему выплаты поступят сразу общей суммой.

Как еще можно получать выплаты?

банковский перевод, подразумевающий снятие денежных средств со счета сберкнижки,

получение выплат через отделения почты.

Катунь24