Катунь24: Сергей Струченко: социальные и инфраструктурные темы, поднятые на прямой линии с президентом, актуальны для Барнаула

Темы, касающиеся развития социальной и инфраструктурной составляющей России, о которых говорил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, невероятно актуальны и для столицы Алтайского края – Барнаула. Такую точку зрения высказал зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

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«Огромное количество вопросов поступило на прямую линию с Президентом в этом году. Очень много обращений направлено и из нашего региона. Тематика вопросов различная: от решения локальных проблем личного характера граждан до вопросов, связанных с благоустройством наших городов и сел, ремонтом дорог, газификацией и многим другим. Лично участвую в разрешении одного из таких вопросов, связанных с ремонтом дорог в микрорайоне Новосиликатный Индустриального района», – рассказал Струченко.

По его словам, речь идет о дорогах по улицам Хабаровской, Фестивальной, Благовещенской, Целинной, Суворова. Например, жители поселка Новосиликатного жалуются на выбоины, нарушения дорожного покрытия.

Струченко рассказал, что в настоящее время совместно с администрацией города Барнаула текущий ремонт этих проблемных дорог запланирован в летнем и осеннем сезоне. «Стараемся оперативно решать данную проблему», – пояснил он.

По данным информационного агентства ТАСС, общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» составляет более 1,5 млн. 675 230 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 338 856 вопросов при помощи СМС или ММС, 131 706 — через сайт программы и 106 865 – через мобильное приложение «Москва – Путину». Еще 321 934 обращения поступили через социальные сети.

Катунь24