Катунь24: Соцсети: жительница Барнаула пытается доказать, что её матери вменяют чужое преступление

Девушка Мария сообщила на своей странице в Instagram, что её мать обвинили в убийстве, которое она не совершала. Однако несмотря на оправдательный приговор суда присяжных решение отменили и направили дело на новое рассмотрение.

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Девушка опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что в конце 2015 года она вместе со своими родителями переехала в съемную квартиру, пока строился их дом. Со временем семья познакомилась с одинокой пожилой соседкой и еще несколькими людьми из подъезда. Семья Марии иногда отдавала женщине продукты для подкормки животных, также она открывала их квартиру, когда к бабушке девушки приезжала скорая помощь. Со слов девушки, ранее они с мамой замечали следы побоев у соседки.

В один из дней пожилую соседку жестоко убили, ударив тупым предметом. Подозрения следователей при этом пали на маму Марии, 8 августа 2020 года её заключили под стражу. В видеообращении Мария уточнила, что обыски их семьи сотрудники полиции проводили без объяснений, понятых и фото- и видеофиксации процесса, с применением грубой физической силы.

Несколько месяцев родственники не могли связаться и передать вещи обвиняемой. В свидании им также отказывали, мотивируя тем, что дочь «не такая уж близкая родственница». Спустя несколько месяцев семье лишь разрешили писать письма.

Со слов Марии, экспертиза показала, что на месте убийства соседки было много отпечатков и следов, при этом ни одни из них не совпадали с данными её мамы, которую и обвинили в убийстве.

«Ни улик, ни свидетелей, ни других обстоятельств, указывающих именно на неё [маму] – не было ничего. Но на месте преступления обнаружили отпечатки рук, следы обуви и одежды, к маме не относящиеся. К тому же по состоянию физического здоровья она не могла это сделать. Были проведены незаконные обыски, как и само задержание, к ней несколько часов не пускали адвоката, и ещё очень много нарушений и незаконных действий», – написала Мария у себя на странице в Instagram.

Суд по делу прошёл 7 апреля 2021 года, при этом присяжные единогласно оправдали обвиняемую. Однако спустя 2 месяца прокуратура подала апелляцию на решение, после чего суд отменил его. Дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд со стадии судебных разбирательств. Сейчас девушка обращается за помощью в огласке и окончательном оправдании и доказательстве невиновности её мамы в данном деле.

«Наши адвокаты написали сплошную кассационную жалобу, мы ждём результата. Мама находится дома. Но есть страх, что все может повториться», – уточнила Мария.



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Катунь24