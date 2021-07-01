Катунь24: Свет, вода, горячие трубы: как с 1 июля 2021 года изменятся цены на коммунальные услуги в Барнауле

Одни из них подорожают, другие, наоборот, станут гораздо дешевле. Подробнее – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Свет, вода, горячие трубы: как с 1 июля 2021 года изменятся цены на коммунальные услуги в Барнауле

Электричество подорожает: теперь за один киловатт-час сельские жители будут платить 3,52 рубля. Ранее стоимость на эти же услуги составляла 3,36 рубля. В городе стоимость составит 3,67 рубля против 3,50, которые ранее платили жители за пользование стационарными электрическими плитами. За газовые плиты оплата составит 4,5 рубля за киловатт-час.

За отопление барнаульцы будут платить на 109 рублей меньше. Власти приняли такое решение еще в ноябре 2020 года. Ранее горожане платили за гигакалорию, единицу измерения тепловой электроэнергии, – 1991,52 рубля. Новая стоимость – 1882,47 рубля. По мнению экспертов, ежемесячная экономия за услугу отопления составит 100-200 рублей и более в зависимости от размера квартиры.

Один кубометр холодной воды для барнаульцев будет стоить 23,09 рубля; раньше его стоимость была 21,74 рубля. Подорожала вода незначительно, однако не для всех. Для жителей пригородных поселков Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное, Новомихайловка, Бельмесево тариф вырастет с 89,54 до 94,50 рубля за кубометр. Но у людей есть шанс получить кешбэк за воду. Для этого надо подать заявление на портале «Госуслуги» и обратиться в городской комитет по соцподдержке населения. За горячую воду цена повысится до 23,09 рубля за кубометр.

Катунь24