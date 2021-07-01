Катунь24: Сотрудник ЦУР Алтайского края получил благодарность президента России

Заместитель руководителя Центра управления регионом Алтайского края Иван Фомин получил благодарность, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным.

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Благодарность за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов представителю ЦУР вручил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

«Для меня это огромная честь. Благодарность главы государства – это признание того, что путь, который я выбрал – верный, что то, что я делаю, действительно идет на благо жителей Алтайского края, моей малой родины, а значит, и всей страны. На сегодня, как заместитель руководителя ЦУР, в нашем регионе я активно занимаюсь работой по усовершенствованию взаимодействия власти и граждан на интернет-площадках, в социальных сетях. Это именно то направление, которое помогает выяснять реальные проблемы граждан, оперативно на них реагировать, а значит, улучшать жизнь людей», — пояснил Иван Фомин.

Ивану Фомину 37 лет, ранее он руководил сектором работы с сетевыми изданиями в Управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края. По его словам, даже в период пандемии в 2020 году, несмотря на все трудности, совместно с коллегами удалось организовать и достойно провести спецпроекты к 75-летию Победы, 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Кроме того, Фомин уже несколько лет занимается внедрением системы «Инцидент Менеджмент», позволяющей оперативно выявлять обращения граждан в интернете. Эта система уже работает в органах исполнительной власти региона, а также внедряется в иные структуры, взаимодействующие с населением.

Катунь24