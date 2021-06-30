Катунь24: Спортсмен из Рубцовска одержал победу на первенстве России по боксу среди юниоров

Никита Петин в мае защитил звание мастера спорта. Теперь он в составе молодёжной сборной страны. На тренировке спортсмена в рубцовской спортшколе № 1 побывала наша съёмочная группа.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Спортсмен из Рубцовска одержал победу на первенстве России по боксу среди юниоров

Короткая команда тренера – и юные спортсмены приступают к спаррингу. Отрабатывают взаимодействие с противником. Это неполный контакт – он ждёт парней на ринге. А пока они отрабатывают движения под чутким руководством наставника. Летом тренировки продолжаются вне зала – на местном стадионе «Локомотив». Это не только специфические упражнения, но и общефизическая подготовка: бег, отжимания и кроссфит. Это вырабатывает выносливость, необходимую в настоящем поединке. И Никита Петин из тех, кто проявляет наибольшее упорство.

Секция бокса в спортшколе № 1 Рубцовска работает больше 20 лет. За это время тренеры подготовили 13 мастеров спорта России и двух международного класса. Всего в школе занимаются более 400 детей и подростков, половина из них – в секции бокса. Директор спортшколы Александр Дударев тренирует уже 33 года, но даже он был удивлён волевому характеру, который продемонстрировал Никита Петин.

Настоящая спортивная карьера Никиты Петина только начинается. В этом году он окончил школу, поступать собирается по профилю – в институт физической культуры и спорта Алтайского педагогического университета. Это позволит совмещать получение высшего образования и спортивную карьеру. Летом парень продолжает упорно тренироваться и вместе с товарищами помогает преподавательскому составу в косметическом ремонте родного спортзала. Есть у Никиты и планы на ближайшее будущее. Спорт – в приоритете.

Тренеры говорят, что главное в поединке на профессиональном ринге не ярость и азарт, а самоконтроль и тактический прогноз действий противника. Только так можно победить. Из сотен мальчишек, что тренируются сейчас в спортшколе, профессионалами суждено стать единицам. Но эта мечта для многих стоит того, чтобы к ней стремиться и преодолевать трудности.

Катунь24