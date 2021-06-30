Катунь24: Санаторий на тысячу мест появится в Белокурихе

Место размером 16,5 га приобрел пермский оператор внутреннего туризма «Экспресс-тур».

Фото: Пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Будущий корпус нового места отдыха появится в центральной зоне застройки строящегося курорта «Белокуриха горная». Он станет первым классическим санаторием на территории этого кластера, сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

По словам инвестора, проектирование санатория займет около полугода. Сейчас утверждается концепция курорта: для него планируют использовать как классические методики, так и инновации, связанные с водой. Также обсуждаются совместные разработки терренкуров.

«Это моя мечта — построить здесь санаторий. Двенадцать лет назад я отдыхала в санатории «Катунь» в Белокурихе, а теперь буду строить неподалеку санаторий. Хочу, чтобы в «Белокуриху горную» люди приезжали и не мечтали о море. Край благодатный, здесь душа и тело отдыхают», — отметила генеральный директор ООО «Экспресс-тур» Татьяна Нешатаева.

В проект планируют вложить 4 млрд рублей. По предварительным подсчетам, новый санаторий даст около 400 рабочих мест.

Катунь24