Катунь24: Спортивным мастер-классом и авторскими песнями отпраздновали День молодёжи в Рубцовске

Программа прошла в парке культуры и отдыха имени Кирова. На празднике побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Спортивным мастер-классом и авторскими песнями отпраздновали День молодёжи в Рубцовске

Главной площадкой празднования Дня молодёжи в Рубцовске стал парк культуры и отдыха имени Кирова. На сцене собрались представители разных молодёжных проектов. Антиковидные меры внесли определённые ограничения в праздничную программу.

Открыл программу мастер-класс по степ-аэробике от спортивного клуба «Олимп». В начале этого года клуб запустил проект «Точка соприкосновения. Здоровье. Спорт». Он реализуется за счёт средств президентского гранта. Профессиональные тренеры проводят открытые тренировки для жителей города по разным современным направлениям фитнеса.

Продолжился вечер выступлением Анны Зарецкой. Она исполнила авторские песни и разыграла среди детей свой новый поэтический сборник «Давай-ка обниматься!».

Завершился праздник концертной программой известной рубцовской группы «Поворот». Участники проекта «Новые ритмы города» готовили программу ко Дню молодёжи несколько месяцев. Проект объединяет молодых творческих людей. Так, в Рубцовске становится больше культурных событий.

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