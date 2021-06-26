ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные

Горняк22
9 часов Ago

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 26-27 июня 2021 года в регионе возможны дожди и грозы.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 26 июня столбики термометров покажут +17…+22 гр. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +19…+21 гр. Преимущественно без осадков. Утром также местами возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с.

27 июня в регионе также возможны кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный с переходом на южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25 гр.

В краевой столице температура +20…+22 гр. Ветер западный с переходом на южный, 4-9 м/с. Без осадков.

Катунь24

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