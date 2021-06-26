ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Сотрудники Росгвардии в Алтайском крае спасли из пожара мужчину с ограниченными возможностями здоровья

Горняк22
9 часов Ago

Старшие сержанты полиции Алексей Быков и Александр Кербер заметили возгорание в частном доме в Троицком районе ранним утром, когда следовали по маршруту патрулирования.

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили, что горит фасад жилого деревянного здания. В нём находился мужчина с ограниченными возможностями здоровья, который не мог самостоятельно вызвать помощь. Сотрудники Росгвардии эвакуировали мужчину и сообщили о возгорании в экстренные службы.

До приезда пожарных правоохранители принимали меры к нераспространению огня, прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает сайт Росгвардии.

Катунь24

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