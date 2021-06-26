Катунь24: Специалисты Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима в барнаульском общественном транспорте

Контроль за соблюдением противоковидных мер усилили в краевой столице.

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На этой неделе рейды проходят на автобусных маршрутах № 20, 104, 118. Помимо этого, в 169 трамваях и троллейбусах проводят полную санитарную обработку. Перед каждым рейсом кондукторы дезинфицируют поручни в салонах. А в конце смены вагоны проходят через автоматическую мойку и влажную уборку.

Антиковидный указ губернатора Алтайского края был подписан в мае 2020 года. В нем чётко прописано, что граждане должны пользоваться средствами индивидуальной защиты во время распространения коронавирусной инфекции. Жителям необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе и в транспорте. Однако не все пассажиры соблюдают установленные требования.

Проверки в общественных местах будут продолжаться.

Катунь24