Катунь24: Сотрудники ФСБ конфисковали больше 39 тонн спиртосодержащей продукции в Алтайском крае

Злоумышленники пытались провезти товар на территорию региона.

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Партию размером больше 15 тысяч литров изъяли в Барнауле. Продукцию хранили в гараже на территории Октябрьского района без лицензии. Правоохранители оценили партию алкоголя в 10,5 млн рублей.

Помимо этого, в Рубцовске сотрудники ФСБ задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта. Оперативники выяснили, что партия прибыла в Алтайский край из европейской части России. По результатам экспертизы сотрудниками МВД будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Катунь24