Катунь24: Ставка на спорт не зашла: житель Алтайского края ограбил магазин и проиграл похищенное у букмекеров

Деньги мужчина изъял из сейфа магазина розничной сети, в котором он же работает управляющим.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Кража случилась в Мамонтовском районе. С заявлением о пропаже из служебного сейфа крупной суммы денег – 200 000 рублей – обратился директор одной из точки продаж крупной торговой сети. Сотрудники полиции установили подозреваемого – сотрудника компании, мужчину 1982 года рождения.

Задержанный рассказал следователям, что все украденные средства он потерял на ставках на спортивные мероприятия в букмекерских конторах. Остановиться азартный похититель смог только лишь после проигрыша и всех украденных денег. Кроме того, он лишился и личных финансов: общая сумма проигрыша составила около 600 000 рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Против невезучего игрока на ставках возбудили уголовное дело по статье «Кража», а оставшиеся у него украденные деньги, 32 000 рублей, изъяли с личной банковской карты. Также с мужчины взяли подписку о невыезде.

Катунь24