Катунь24: Суд вынес приговор бийчанину, который год насиловал шестилетнего мальчика

Он получил 12 лет колонии.

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В 2016 году к 43-летнему мужчине переехал шестилетний мальчик со своей матерью. Как удалось выяснить следователям, с 2016 по 2017 год мужчина насиловал ребенка.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также бийчанину ограничили свободу на 1 год, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24