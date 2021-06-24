Катунь24: Стало известно, когда в Алтайском крае пройдут выборы в АКЗС и Госдуму

Об избирательной кампании 2021 подробнее рассказала глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Фото: asu.ru

Выборы назначили на 19 сентября 2021 года. Однако в этом году они пройдут в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято для обеспечения безопасности избирателей в условиях пандемии, уточнила Ирина Акимова.

Жителей региона на участках обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, ручками, средствами дезинфекции и персональными пакетами для голосующих. Время голосования не изменилось – с 8 до 20 часов. Усилится безопасность и контроль за самими участками: более 700 из них оборудуют камерами видеонаблюдения.

Кроме того, в этом году перед выборами не будет дня тишины, а также возможности дистанционного электронного голосования в Алтайском крае. Такой возможностью смогут воспользоваться жители Москвы, Тульской и Нижегородской областей и некоторых других регионов.

Катунь24