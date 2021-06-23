Катунь24: Сборная России завершила участие в чемпионате Европы по футболу

Заключительный для нашей команды матч группового этапа прошел сегодня ночью, 22 июня 2021 года, в Копенгагене.

Фото: instagram.com/teamrussia

Встреча сборных России и Дании завершилась со счётом 1:4 в пользу команды датчан. Российская команда заняла 4 место в своей группе, уступив командам Дании и Финляндии по забитым и пропущенным голам. Так, наши футболисты не прошли в плей-офф и завершили своё участие в Евро-2021.

Мяч в ворота российской сборной забили: Миккель Дамсгор (38“), Юссуф Поульсен (59“), Андреас Кристенсен (79“) и Йоаким Мехле (82“). От сборной России единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба на 70-й минуте, уточняет РИА Новости.

Катунь24