ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Сборная России завершила участие в чемпионате Европы по футболу

Горняк22
6 часов Ago

Заключительный для нашей команды матч группового этапа прошел сегодня ночью, 22 июня 2021 года, в Копенгагене.

Фото: instagram.com/teamrussia

Встреча сборных России и Дании завершилась со счётом 1:4 в пользу команды датчан. Российская команда заняла 4 место в своей группе, уступив командам Дании и Финляндии по забитым и пропущенным голам. Так, наши футболисты не прошли в плей-офф и завершили своё участие в Евро-2021.

Мяч в ворота российской сборной забили: Миккель Дамсгор (38“), Юссуф Поульсен (59“), Андреас Кристенсен (79“) и Йоаким Мехле (82“). От сборной России единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба на 70-й минуте, уточняет РИА Новости.

Катунь24

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