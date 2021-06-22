Катунь24: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая погода. Возможны грозы и град.

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22 июня температура воздуха в регионе составит +15…+20 гр. Возможны дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле температура +15…+17 гр. Дождь, временами сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

23 июня в крае воздух прогреется до +15…+20 гр. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

В краевой столице температура воздуха составит +17…+19 гр. Временами дождь, возможна гроза. Ветер южный, 8-13 м/с.

24 июня столбики термометров в Алтайском крае покажут +15…+20 гр. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ветер западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Временами возможен дождь. Воздух прогреется до +16…+18 гр.

Катунь24