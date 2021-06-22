ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Стало известно, когда состоится прямая линия Владимира Путина с гражданами

Горняк22
10 часов Ago

Прямая линия с президентом пройдёт 30 июня 2021 года, рассказали в пресс-службе Кремля.

Фото: pixabay.com

Трансляция начнется на телеканалах в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать Первый канал, каналы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно будет следующими способами:

  • На сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
  • Посредством СМС-сообщения на номер 0-40-40. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
  • По телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
  • В группах программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы принимаются с 20 июня с 12:00 по московскому времени и до окончания программы 30 июня.

Катунь24

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