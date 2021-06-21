Катунь24: Сибирячка прилюдно поставила на колени подростка, обидевшего её сына

За мальчика вступились очевидцы диалога, некоторые из которых осуждали действие мамы обиженного ребёнка.

Фото: Скриншот из видео

Видеозапись инцидента появилась сегодня, 20 июня 2021 года, в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина утверждает, что мальчик некрасиво назвал её сына, при этом часто бывал у них в гостях. Сжав ребёнка за плечи, она заставила его встать на колени и просить прощения у ее сына.

Инцидент произошел в Красноярске. Горожане попытались вступиться за ребенка, однако женщина стояла на своем и не выпускала его из рук. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель инициировавшей конфликт, ударил другого человека, который пытался защитить ребенка.

Сейчас эпизодом занимаются сотрудники правоохранительных органов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского Следкома. Издание также уточняет, что после произошедшего мать якобы виноватого мальчика подала заявление в полицию о причинении телесных повреждений ребенку, их степень тяжести установит судебно-медицинская экспертиза.

Видео: телеграм-канал «Плохие новости».

Катунь24