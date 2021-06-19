Катунь24: Сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей на улицах Барнаула
Рейд состоится сегодня, 18 июня 2021 года.
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Такие мероприятия проводят регулярно для снижения числа ДТП, которые происходят по вине пьяных водителей.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение – уголовное, напомнили в ГИБДД.
За 5 месяцев 2021 года в Барнауле зарегистрировали 330 дорожно–транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 391 человек получил телесные повреждения.
По вине пьяных водителей произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли, 19 были травмированы.