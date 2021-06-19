Катунь24: Студенту, получившему заниженную оценку за диплом из-за окрашенных волос, поставили отлично

Решение об этом вынесла апелляционная комиссия Свердловской области, сообщает РИА Новости.

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На защите диплома в Уральском политехническом колледже преподаватели снизили оценку одному из парней из-за не устроившего их внешнего вида: у парня окрашены волосы в бирюзовый цвет. Видеозапись с речью педагогов, говорящих, что «зелёные волосы всё испортили», появилась в паблике «Типичный Екатеринбург» 16 июня 2021 года. Региональный Минобр начал проверку инцидента; апелляционная комиссия приняла решение аннулировать предыдущую оценку студента.

«В ходе проверки Минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку хорошо или отлично, разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося в случае пограничной ситуации решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено», – сообщила РИА Новости представительница министерства.

Катунь24