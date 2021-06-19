Катунь24: Сквер Десантников в Барнауле благоустроят ко Дню ВДВ

Сдача сквера запланирована на 2 августа, но строители обещают закончить раньше.

Embedded video for Сквер Десантников в Барнауле благоустроят ко Дню ВДВ

Торжественная церемония закладки сквера напротив Дома интернационального движения на Комсомольском проспекте прошла год назад – в день 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск России. Здесь высадили 12 молодых лип и 3 ели. Сейчас на территории ведутся работы по благоустройству: до конца месяца планируют уложить 160 квадратных метров тротуарной плитки, установить бордюры. В начале июля в сквере появятся скамейки, фонари, входная арка, информационный стенд.

«В центре площадки будет установлена скульптурная композиция из металла в виде лестницы, которая уходит в небеса. На каждой ступени будут высечены слова «честь, доблесть, отвага» и др. Это качества, присущие настоящим десантникам. Также в сквере установят освещение – фонари, стилизованные под десантные парашюты», — поделился Артем Шамков, председатель попечительского совета Фонда В. А. Шаманова «Защитники Отечества».

Катунь24