Катунь24: Соцсети: неизвестный увёл ребёнка в Барнауле

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» сообщают о похищении ребёнка, которое произошло 4 июня в 19:40.

Неизвестный мужчина около дома по адресу: Георгиева, 14б подошёл к ребёнку и увёл его во двор дома по адресу: Георгиева, 14.

Пропавшего ребёнка зовут Саша, на вид 5-7 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения. Был одет в белую кепку, чёрные штаны, сине-зелёную футболку.

Мужчине на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Одет во всё черное. Чёрная кофта с капюшоном.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Катунь24