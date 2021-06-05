Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края в эти выходные

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 5-6 июня 2021 года, жителей региона ждет теплая погода.

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В Алтайском крае 5 июня столбики термометров покажут +15…+20 гр. Без осадков. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +15…+17 гр. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Возможен кратковременный дождь.

6 июня в регионе ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Температура воздуха составит +21…+26 гр.

В краевой столице температура +22…+24 гр. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Катунь24