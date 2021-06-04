Катунь24: Стало известно, какие территории благоустроят в Барнауле в 2022 году

Сегодня, 4 июня 2021 года, общественная комиссия подвела итоги голосования, в котором жители выбирали общественные территории, которые благоустроят в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: Администрация Барнаула

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая в онлайн-режиме на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и на сайте города.

Всего в голосовании на двух площадках приняло участие 70 837 человек. На выбор горожанам представили 39 территорий.

Победителями стали следующие территории:

Набережная речного вокзала – 17,04 % (12 068);

Парк «Юбилейный» – 16,90 % (11 973);

Сквер Победы (ул. Новосибирская, 16в) – 7,08 % (5018);

Парк «Зеленый сквер» (пр-т Ленина, 90) – 5,90 % (4177);

Аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) – 5,77 % (4084).

Члены комиссии единогласно утвердили итоги и внесли свои предложения по дальнейшим мероприятиям реализации программы.

«На примере Мизюлинской рощи мы увидели, что совместно с депутатским корпусом, комитетом достойно отработан открытый формат взаимодействия. В результате люди с пониманием отнеслись к происходящим процессам, стали вовлечены в него. В конечном итоге они видят, что их слышат. У нас действительно идет понятный конструктивный диалог, в результате чего выстраивается и эффективная работа», — подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат отметил, что окончательный список объектов, которые благоустроят в 2022 году, зависит от того объема финансирования, который будет получен. Ожидается, что финансирование будет на уровне 2021 года – это порядка 110 млн рублей. Исходя из проектно-сметной документации и объемов расходов на благоустройство каждой территории, определят количество зеленых зон, которые благоустроят, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Сейчас в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий: Мизюлинской рощи и зеленой зоны от ул. Герцена,6 до ул. Белинского в поселке Южном. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы будет благоустроен в этом году еще один парк – «Изумрудный».

Катунь24