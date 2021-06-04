ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Сибиряк распилил болгаркой огнетушитель и погиб от взрыва

Горняк22
11 часов Ago

Сейчас проверкой из-за случившегося занимаются следователи.

Фото: pixabay.com

В минувший выходной, 30 мая 2021 года, в Новосибирске пенсионер решил распилить огнетушитель болгаркой. В результате баллон взорвался у него в руках. Звуки взрыва услышали местные жители, они и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у гаража труп мужчины.

«Мужчина распиливал газовый баллон у себя в гараже, из-за этого он взорвался. Сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказала главный врач скорой помощи Ирина Большакова изданию «КП-Новосибирск».

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

Катунь24

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