Катунь24: Соглашение о сотрудничестве Алтайского края с Рязанской областью подписали на Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов. Встреча состоялась сегодня, 3 июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. В ходе подписания документа стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей на долгосрочной основе.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Соглашение о сотрудничестве Алтайского края с Рязанской областью подписали на Петербургском международном экономическом форуме

Правительства Алтайского края и Рязанской области продолжат сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций.

Алтайский край и Рязанская область будут создавать благоприятные экономические условия для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности предприятий двух регионов, содействовать привлечению инвестиций в различные сферы экономики.

По словам губернатора Виктора Томенко, подписанное соглашение даст новый импульс развитию отношений Рязанской области и Алтайского края. В частности, регионы проявляют повышенный интерес к развитию торгово-экономических связей в машиностроении, агропромышленном секторе, Алтайский край готов наращивать поставки гречки и других круп, сыра, сливочного масла, чем славится регион.

«Сегодня торгово-экономические связи между нашими регионами нестабильные, соглашение позволит упорядочить эти взаимоотношения и придерживаться постоянной динамики наращивания, в том числе по поставкам продукции предприятий», — сказал Виктор Томенко.

Из Рязанской области в Алтайский край поставляют разнообразную продукцию, в том числе колбасные, кондитерские изделия, гидроизоляционные материалы. «Взаимодействие есть, хотелось бы поставить его на более прочную основу. Думаю, рязанцам будет также интересно глубже познакомиться с историей и культурой Алтайского края, его природными особенностями, санаторно-курортными возможностями», — подчеркнул Виктор Томенко.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что сотрудничество будет налажено по значительному количеству направлений, в том числе будут развиваться прямые связи в сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики.

«В числе приоритетных сфер сотрудничества с Алтайским краем — туризм. Потенциал и Рязанской области, и Алтайского края огромный. Благодаря соглашению у жителей нашей области появится больше возможностей отдохнуть в Алтайском крае, будет активизирован культурный обмен», — уточнил Николай Любимов.

В ближайшее время будет разработан и подписан детальный план мероприятий с определенными сроками и ответственными за их реализацию ведомствами по всем намеченным в соглашении направлениям взаимодействия.

Катунь24