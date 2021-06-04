Катунь24: Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер надвигаются на Алтайский край

По данным Алтайского гидрометцентра, ухудшение погоды ожидается в регионе 4 июня 2021 года.

Фото: pixabay.com

4 июня днем в регионе воздух прогреется до +23…+28 гр., по югу до +33 гр. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

В краевой столице ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Кратковременные дожди, грозы. Температура +26…+28 гр.

5 июня ночью температура воздуха в крае составит +3…+8 гр., местами в предгорьях до +13 гр. На большей части территории кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с. В Барнауле ночью столбики термометров покажут +6…+8 гр. Возможны кратковременные дожди, ночью гроза, местами возможен град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Днем 5 июня в регионе температура +15…+20 гр. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В краевой столице воздух прогреется до +15…+17 гр. Ожидаются кратковременные дожди, ночью гроза, местами возможен град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Катунь24