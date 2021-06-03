Катунь24: Смартфон вместо гида: любой желающий может посетить экскурсию по историческим местам Барнаула

Какая улица старейшая в краевой столице? Что было в Нагорном парке сотни лет назад? На эти и другие вопросы отвечает туристический проект «Узнай Барнаул сам». Чтобы прикоснуться к истории города, нужен только мобильный телефон и QR-код одной из достопримечательностей поблизости. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Смартфон вместо гида: любой желающий может посетить экскурсию по историческим местам Барнаула

«Узнай Барнаул сам» — там называется проект, разработанный отделом по развитию туризма администрации города. Это мини-экскурсия, на которую можно попасть через QR-код. Он читается с помощью телефона. «Горная аптека» – одна из первых точек маршрута.

Здесь готовили лекарства из местных трав, которые выращивали в аптекарском саду. Он находился напротив, через дорогу — сейчас это парк культуры и отдыха «Центральный». Он тоже отмечен на карте.

Проект актуален как для жителей города, так и для туристов. Кстати, там есть возможность поменять язык на английский.

По обе стороны улицы Ползунова, согласно описанию, сохранились исторические здания 18-19 веков. Эта улица появилась в городе сразу после основания Барнаульского сереброплавильного завода.

Нагорный парк, набережная реки Оби, площадь Баварина, проспект Ленина и другие – всего 12 точек на карте. Конечная — Купеческая улица на Льва Толстого. В целом экскурсия займет пару часов. За это время можно открыть для себя подробности почти 300-летней истории Барнаула.

Катунь24