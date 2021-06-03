Катунь24: Следователям предлагают предоставить право допрашивать свидетелей и потерпевших по видеосвязи

Соответствующий законопроект сенаторы внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

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Предполагается, что прибегать к помощи средств видеосвязи можно будет, если допрашиваемый не может лично явиться в следственный орган, находится далеко от места проведения расследования, а также в случае «наличия оснований».

Исключение делается только при риске разглашения государственной тайны или данных об охраняемом лице.

При этом протокол допроса должен составить сотрудник органа дознания по месту нахождения допрашиваемого и в тот же день направить следователю, который ведет расследование.

Пострадавший или свидетель, по словам авторов инициативы, может покинуть регион, где было совершено преступление. Выезд к нему следователя требует дополнительных затрат времени и средств, сообщает «Интерфакс».

Катунь24