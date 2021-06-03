Катунь24: Стало известно, как будут работать вытрезвители в России

План работы учреждений разработали Минздрав, Минтруд и МВД России. По правилам пьяным предоставят отдельное спальное место, обеспечат водой и выдадут одежду.

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Доставлять в вытрезвители будут нетрезвых россиян, которые находятся в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. Кроме этого, граждан смогут забирать прямо из квартир в случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу». Для этого гражданам, находящимся с пьяными в жилище, необходимо будет написать заявление.

«К помещению в вытрезвители не будут приниматься несовершеннолетние, беременные женщины, инвалиды, нуждающиеся в оказании экстренной медпомощи, те, кто имеет при себе оружие или наркотики, а также агрессивные граждане (в том числе причиняющие себе травмы)», — говорится в документе.

Попавшим в вытрезвитель окажут доврачебную, психологическую и социально-правовую помощь. Если нужно, помогут трудоустроиться. В обновленных заведениях пьяных обеспечат отдельным спальным местом, выдадут одежду и воду, а также проведут санобработку.

При желании граждане смогут сами уйти из учреждения, пишет Парламентская газета.

Катунь24